Француз Окон стал триумфатором этапа "Формулы-1"

КИЕВ. 2 августа. УНН. Пилот команды "Формулы-1" - "Альпин", Эстебан Окон стал победителем Гран-при Венгрии, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

24-летний француз, который стартовал по итогам квалификации с восьмого места, выиграл Гран-при "Формулы-1" впервые в карьере.

Вторым в Венгрии финишировал Себастьян Феттель, третьим - Льюис Хэмилтон, на 67-м круге опередил в борьбе за подиум Карлос Сайнс из "Феррари".

Примечательно, что для команды француза Окона победа стала первой с момента Гран-при Австралии 2013 года.

Дополнение

В очковой зоне финишировала и команда "Уильямс". Это первые очки для команды с 2019 года. Для Николаса Латифа это первые заработанные очки в "Формуле-1".