В Берлине задержали около 600 человек во время митингов из-за COVID-19
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Берлине на улицы вышли несколько тысяч противников введенных из-за коронавируса ограничительных мер, участники несанкционированных акций столкнулись с полицией. Об этом сообщает Die Welt, передает УНН.
Детали
Во время демонстраций в город вывели более 2 тыс. полицейских. По заявлению берлинских стражей, протестующие пытались разрушить выставлены ограждения, разорвать полицейский цепь и извлечь из нее отдельных сотрудников. Полиция, со своей стороны, также применяла физическое насилие и перечные баллончики.
Как указал официальный представитель полиции Тело Каблитц, задержаны около 600 человек. По его словам, среди полицейских есть пострадавшие.
Ситуация с коронавирусом в ФРГ
По последним данным, число зараженных коронавируса в Германии перевалило за 3 млн человек.
Что предшествовало
Ранее во Франции вспыхнули протесты против обязательной вакцинации от коронавируса медицинских работников, которую предложил лидер страны Эмманюэль Макрон. Всего к протестам 17 июля по всей стране присоединились 114 тыс. человек. В Париже прошли три митинга. В них, по данным полиции, приняли участие не менее 18 тыс. человек.