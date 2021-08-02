В Берлине задержали около 600 человек во время митингов из-за COVID-19

КИЕВ. 2 августа. УНН. В Берлине на улицы вышли несколько тысяч противников введенных из-за коронавируса ограничительных мер, участники несанкционированных акций столкнулись с полицией. Об этом сообщает Die Welt, передает УНН.

Детали

Во время демонстраций в город вывели более 2 тыс. полицейских. По заявлению берлинских стражей, протестующие пытались разрушить выставлены ограждения, разорвать полицейский цепь и извлечь из нее отдельных сотрудников. Полиция, со своей стороны, также применяла физическое насилие и перечные баллончики.

Как указал официальный представитель полиции Тело Каблитц, задержаны около 600 человек. По его словам, среди полицейских есть пострадавшие.

Ситуация с коронавирусом в ФРГ

По последним данным, число зараженных коронавируса в Германии перевалило за 3 млн человек.

Что предшествовало

Ранее во Франции вспыхнули протесты против обязательной вакцинации от коронавируса медицинских работников, которую предложил лидер страны Эмманюэль Макрон. Всего к протестам 17 июля по всей стране присоединились 114 тыс. человек. В Париже прошли три митинга. В них, по данным полиции, приняли участие не менее 18 тыс. человек.