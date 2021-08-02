ЕС направит в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

КИЕВ. 2 августа. УНН. Евросоюз направит в Турцию два спецсамолета для тушения лесных пожаров, которые бушуют в этой стране уже несколько дней. Один самолет будет перебазирован из Испании, другой - из Хорватии, сообщили в Брюсселе в воскресенье, 1 августа, передает УНН.

Контекст

Между тем, число погибших из-за пожара в Турции увеличилось до 10 человек. Власти страны распространили сообщение, согласно которому большинство из примерно ста активных лесных пожаров взяты под контроль.

Многие популярные турецкие курорты были охвачены огнем и дымом в самый разгар туристического сезона из-за масштабных лесных пожаров в 13 провинциях. В некоторых местах пламя вплотную подходило к жилым кварталам и отелей, туристов и местных жителей эвакуировали. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов.

В частности, вечером 1 августа ответственность за лесные пожары в Турции взяла организация "Дети огня".

Помощь в тушении пожаров ранее предоставили Украина, Россия, Иран и Азербайджан. Были задействованы около 30 вертолетов и более 1800 спасателей.