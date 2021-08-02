Bild: представители Германии провели 31 июля тайную встречу с талибами в Дохе

КИЕВ. 2 августа. УНН. Представители правительства ФРГ провели в минувшую субботу в Дохе тайную встречу с членами радикального движения "Талибан". Об этом в воскресенье сообщила газета Bild со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По информации издания, Германию на переговорах представлял спецуполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик. Встреча была подготовлена ​​федеральной службой разведки БНГ и согласована с США. На ней, по данным источников газеты, обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, которые помогали Бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане. Всего на данный момент там находятся около 700 местных жителей, сотрудничавших с немецкой стороной, около 500 из них выразили желание выехать в ФРГ.

Bild утверждает, что МИД Германии подтвердил переговоры с талибами. В ведомстве, по данным издания, отметили, что Вик провел в субботу в Дохе встречи как с участниками переговоров от радикального движения, так и с представителями правительства в Кабуле. Их целью, по оценке МИД, было скорейшее достижение прогресса в вопросе восстановления внутриафганских переговоров и установления перемирия в Афганистане, пишет газета. Незадолго до визита в Доху Вик посещал афганскую столицу.

Контекст

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В начале июля движение "Талибан" на фоне вывода войск западной коалиции взяло под контроль районы Афганистана вдоль границы с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, КНР и Пакистаном. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.