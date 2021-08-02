Военная хунта в Мьянме продлила чрезвычайное положение
КИЕВ. 2 августа. УНН. Через шесть месяцев после военного переворота в Мьянме лидер хунты, захватившей в стране власть, главнокомандующий вооруженными силами генерал Мин Аун Хлайн заявил о продлении режима чрезвычайного положения на два года - до августа 2023-го года. Об этом он сообщил в телеобращении в воскресенье, 1 августа, пишет УНН со ссылкой на DW.
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Новые всеобщие выборы, отметил он, будут проведены только во второй половине 2023 года. “Обещаю, что выборы гарантированно состоятся при участии нескольких партий”, — добавил лидер хунты. В отдельно распространенном заявлении сообщается о создании “временного правительства” и назначения Мин Аун Хлайна премьер-министром страны.
В тот же день в Мьянме прошли небольшие демонстрации, пишет агентство AFP. В частности, в городе Калай на севере страны протестующие держали баннер с надписью “Сила для революции”. В промышленном мегаполисе Янгон противники хунты провели факельное шествие.
Военный переворот в Мьянме
С 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году. В ноябре 2020 году на выборах с большим перевесом победила Национальная лига за демократию лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования.
1 февраля 2021 года военных захватили власть, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Аун Сан Су Чжи и многие другие политики были арестованы. 14 июня над экс-главой МИД начался суд. В республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, жестко подавляются военными. По данным правозащитников, во время протестов погибли более 900 человек, более 6000 были задержаны.