Военная хунта в Мьянме продлила чрезвычайное положение

КИЕВ. 2 августа. УНН. Через шесть месяцев после военного переворота в Мьянме лидер хунты, захватившей в стране власть, главнокомандующий вооруженными силами генерал Мин Аун Хлайн заявил о продлении режима чрезвычайного положения на два года - до августа 2023-го года. Об этом он сообщил в телеобращении в воскресенье, 1 августа, пишет УНН со ссылкой на DW.

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Новые всеобщие выборы, отметил он, будут проведены только во второй половине 2023 года. “Обещаю, что выборы гарантированно состоятся при участии нескольких партий”, — добавил лидер хунты. В отдельно распространенном заявлении сообщается о создании “временного правительства” и назначения Мин Аун Хлайна премьер-министром страны.

В тот же день в Мьянме прошли небольшие демонстрации, пишет агентство AFP. В частности, в городе Калай на севере страны протестующие держали баннер с надписью “Сила для революции”. В промышленном мегаполисе Янгон противники хунты провели факельное шествие.

Военный переворот в Мьянме