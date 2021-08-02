Telegram обновил приложение: что изменилось

КИЕВ. 2 августа. УНН. Мессенджер Telegram обновил приложение, изменив функции видеосвязи. Следовательно, теперь появилась возможность проведения групповых видеозвонков до тысячи зрителей, ускоренного или замедленного просмотра видео, улучшение качества изображений и демонстрации экрана между двумя пользователями, передает УНН.

Что обновилось

Групповые видеозвонки теперь поддерживают до 1000 зрителей. В новой версии Telegram можно просматривать видеозаписи в ускоренном или замедленном режиме. Для видеосообщений повышенное качество и разрешение изображения и добавлена возможность развернуть видео на всю ширину чата. Трансляция экрана стала доступна в видеовызова между двумя пользователями, кроме того, в любых звонках при трансляции экрана передается звук с устройства.

Групповые видеозвонки

В режиме видеоконференции одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана могли до 30 участников. С сегодняшнего дня видеоконференции также поддерживают до 1000 зрителей — благодаря чему через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий.

В одном из ближайших обновлений ограничения на количество зрителей будет снят, сообщили в приложении.

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Видеосообщения

Видеосообщения позволяют быстро поделиться с друзьями тем, что происходит вокруг, без сохранения в телефоне лишних видеозаписей. С сегодняшнего дня качество и разрешение изображения в видеосообщениями была увеличена — а если нажать на полученное видеосообщения, оно развернется во всю ширину чата.

Если поставить видеосообщения на паузу, его можно перемотать назад или вперед, теперь не нужно просматривать видоповидомлення полностью.

Кроме того, запущена в устройстве музыка теперь продолжает играть при записи видеосообщения, а при записи с задней камеры можно приблизить изображение, потянув двумя пальцами.

Ускорение видеозаписей

В обновленном видеоплеере можно замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0.5, 1.5 или 2 Х. На Android также поддерживается скорость 0.2x.

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Трансляция экрана со звуком

В новой версии транслировать экран можно как в групповых видеозвонков, так и в звонках между двумя пользователями. При этом транслируется не только изображение, но и звук с устройства.

Автоудаление сообщений через месяц

Таймер автоматического удаления сообщений в чатах теперь можно установить на 1 месяц — в дополнение к 1 дня и 1 недели.