МОК заявил, что Тимановская провела ночь в гостинице аэропорта

Скандал вокруг белорусской легкоатлетки

Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и ее могут посадить в тюрьму. Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларуси, несмотря на то, что она заявлена ​​на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.

В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.

Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет. Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству Reuters, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна готова предоставить визу Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.

В свою очередь Международный олимпийский комитет заявил, что взял под контроль ситуацию со спортсменкой.