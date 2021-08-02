МОК заявил, что Тимановская провела ночь в гостинице аэропорта
КИЕВ. 2 августа. УНН. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую в воскресенье тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину, провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда. Об этом в понедельник на ежедневном брифинге заявил спикер Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает УНН.
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"Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке", - отметил он. Адамс также подчеркнул, что представители оргкомитета прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской, пообещав, что контакты со спортсменкой, направленные на выработку дальнейших действий, продолжатся.
Скандал вокруг белорусской легкоатлетки
Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и ее могут посадить в тюрьму. Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларуси, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.
В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.
Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет. Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству Reuters, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна готова предоставить визу Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине.
Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.
В свою очередь Международный олимпийский комитет заявил, что взял под контроль ситуацию со спортсменкой.