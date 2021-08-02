В мире коронавирусом заразились более 199 млн человек

КИЕВ. 2 августа. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на COVID-19 заразились более 199 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицирована 199,014,675 человек, из них выздоровели 179,619,416 лица. Количество умерших возросло до 4,240,374.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (35,768,924), Индия (31,695,368), Бразилия (19,938,358), Россия (6,288,677), Франция (6,146,619), Великобритания (5,880,667), Турция (5,747,935) и Аргентина (4,935,847).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (629,380), Бразилии (556,886) и Индии (424,808).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 253 269 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 951 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.