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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/доллар

КИЕВ. 2 августа. УНН. По состоянию на 2 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.816800 грн за доллар;

31.894600 грн за евро;

0.367650 грн за российский рубль;

37.444300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 1 августа курс всех указанных валют упал, кроме рубля, курс которого - вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют
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