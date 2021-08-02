Новости: Экономика
2 августа 2021, 06:25 • Илья Нежигай • 4695
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/доллар
КИЕВ. 2 августа. УНН. По состоянию на 2 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.816800 грн за доллар;
31.894600 грн за евро;
0.367650 грн за российский рубль;
37.444300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 августа курс всех указанных валют упал, кроме рубля, курс которого - вырос.
Источник: УНН
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