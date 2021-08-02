Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии

КИЕВ. 2 августа. УНН. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в воскресенье на севере штата Калифорния. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает УНН.

Детали

По его сведениям, вертолет Robinson R66 разбился около 13:15 по местному времени (23:15 по времени Киева) к северу от города Сакраменто. На борту летели четыре человека, все они погибли.

Информация о причинах происшествия и погибших пока не приводится. Расследованием обстоятельств катастрофы занимаются Федеральное авиационное управление и совет США по безопасности на транспорте.

Напомним

В середине июля частный вертолет на посадке в Южном снес кемпинг и почти искалечил людей.