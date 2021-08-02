Олимпиада в Токио: за сутки обнаружили 17 новых случаев заражения коронавирусом
КИЕВ. 2 августа. УНН. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали меньшей мере 17 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает УНН.
Детали
Общее количество случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 281.
Контекст
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа был продлен действие режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за коронавируса. Этот режим предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.
Между тем в азиатских странах власть фиксирует рекордные показатели заболеваемости коронавируса. Всплеск пандемии произошло в Японии, Таиланде и Токио.