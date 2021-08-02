Олимпиада в Токио: за сутки обнаружили 17 новых случаев заражения коронавирусом

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа был продлен действие режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за коронавируса. Этот режим предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.

Между тем в азиатских странах власть фиксирует рекордные показатели заболеваемости коронавируса. Всплеск пандемии произошло в Японии, Таиланде и Токио.