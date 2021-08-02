Готовим инициативу по американской поддержке аграрного сектора Украины - Ивченко о встрече с конгрессменом Макговерном

КИЕВ. 2 августа. УНН. Посол Фонда ООН по Глобального Устойчивого Развития, заместитель главы партии "Батькивщина", народный депутат Вадим Ивченко в ходе встречи с конгрессменом Джимом Макговерном обсудили подготовку инициативы по американской поддержки украинского аграрного сектора. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата, информирует УНН.

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“На нашей встрече конгрессмен Джим Макгауер предложил, чтобы от нас была инициатива относительно того, какие не военные направления в Украине нуждаются в поддержке и содействии со стороны США. Конечно, в этом контексте мы остановились именно на аграрном секторе. Я предложил более прицельно сосредоточиться на поддержке именно перспективных стратегических направлений: биоэтанольный области, инновационных сельскохозяйственных биотехнологий и выработки органической аграрной продукции”, — рассказал Вадим Ивченко.

Детали

На встрече также запланировали будущее сотрудничество для обмена опытом между американскими и украинскими аграриями.

“Договорились, что в октябре мы организуем встречу в Вашингтоне с аграрным комитетом США, Академией аграрных наук Украины, Украинской аграрными ассоциациями для обмена опытом, подписания соответствующих меморандумов и углубления сотрудничества”, — отметил Ивченко.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Вадим Ивченко договорился о встрече руководства объединений американских и украинских профсоюзов осенью в США, а также о создании платформы для сотрудничества в сфере реформ и обмена опытом между ними.