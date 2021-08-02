2 августа: сегодня Международный день Холокоста ромов

КИЕВ. 2 августа. УНН. Сегодня, 2 августа, в мире отмечают Международный день Холокоста ромов, а верующие чтят память святого пророка Илии, пишет УНН.

Международный день Холокоста ромов

Международный день памяти о нацистском геноциде цыган — памятная дата, установленная прокламацией Международного совета памяти геноцида ромов, принятой 23 ноября 1996 года лидерами цыганских организаций 10 стран Европы и Соединенных Штатов Америки на конференции “Геноцид — Памятник “Пять — Надежда”, состоявшейся в Освенциме 21 — 23 ноября 1996 года.

Отмечается ежегодно — 2 августа. В ночь со 2 на 3 августа 1944 года в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау в газовых камерах было уничтожено 2897 цыган. Всего в этом лагере с 23 тыс. цыган, депортированных из 14 стран, погибли более 20 тыс.

Считается, что во время геноцида от репрессий погибло от 600 тыс. до 1 млн 500 тыс. цыган. В процентном отношении ромская этническая группа больше всего пострадавшей от убийств нацистов. Более 90 процентов цыганского населения Австрии, Германии и Эстонии было уничтожено фашистскими режимами. Во время Второй Мировой войны в карательных акциях оккупационного режима в Украине было уничтожено порядком 19 — 20 тыс. человек национальности ромы, однако нет данных о погибших на принудительных работах, в лагерях-гетто, во время рейдов против УПА и советских партизан и тому подобное.

В соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 8 октября 2004 года № 2085-IV “О проведении Международного дня геноцида ромов” Международный день памяти о нацистском геноциде цыган в Украине отмечается на государственном уровне.

С 2011 г. на государственном уровне этот День отмечает также Польша.

Германия ограничилась формальным признанием геноцида цыган в 1982 году после скандального голодание 12 цыган в Дахау, которые требовали признания геноцида нацистской Германии над цыганами. Тогдашний канцлер Гельмут Шмидт это подтвердил, признав уничтожения 500 тысяч цыган в концентрационных лагерях “убийством народа” — из-за расистских причин. Еще через 15 лет цыган в Германии были признаны национальным меньшинством.

Религиозные праздники

Сегодня, 2 августа, православные христиане отмечают Ильин день — праздник в честь ветхозаветного пророка Ильи.

У славян пророк Илья относится к наиболее почитаемых святых, рядом с Николаем Чудотворцем. Его считают защитником чистой веры и покровителем верных Господу. Кроме того, Илья исцелял больных и помогал нуждающимся.

По библейской легенде, он не умер, а был вознесен живым на небеса.

В понедельник, 2 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Август, Илья, Александр, Афанасий, Георгий, Тихон.