Власти США привлекает популярных блоггеров для популяризации вакцинации

КИЕВ. 2 августа. УНН. Федеральная и местная власти США связались с рядом популярных создателей контента в сети для того, чтобы те помогли продвигать идею необходимости вакцинации от коронавируса среди своей аудитории. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times, передает УНН.

Детали

По ее сведениям, Белый дом договорился с 50 блогерами с большим количеством подписчиков из популярных интернет-площадок TikTok, Twitch и YouTube. Кроме этого, власти штатов и округов связались с местными блогерами, которым предлагается до 1 тыс. долларов в месяц за продвижение вакцинации среди своей аудитории.

Отмечается, что подобные меры направлены на молодую аудиторию, так как меньше половины американцев в возрасте от 18 до 39 лет прошли вакцинацию, при этом доля жителей США старше 50 лет, которые получили прививки, превышает две трети. Власти надеются, что блогеры смогут противопоставить свое влияние все растущем объема дезинформации относительно вакцин.

Ситуация с COVID-19 в США

В субботу газета The Washington Post сообщила со ссылкой на экспертов, что число новых случаев заражения коронавирусом в США в августе может увеличиться до 140 тыс. — 300 тыс. за сутки, это связано с распространением в стране штамма “дельта”.

Наиболее серьезная ситуация складывается в штате Флорида, который днем ранее установил антирекорд по суточному количеству инфицированных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии было выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 613 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.