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19995

Впервые с 1992 года европеец выиграл бег на 100 м на Олимпиаде

Впервые с 1992 года европеец выиграл бег на 100 м на Олимпиаде

КИЕВ. 2 августа. УНН. Итальянец Ламонт Джейкобс завоевал золото Олимпиады-2020 в Токио на дистанции 100 метров. Это первая победа представителей Европы в данной дисциплине на Играх, начиная с 1992 года, передает УНН.

Детали

Джейкобс установил европейский рекорд, пробежав дистанцию за 9,80 секунды. Серебро досталось американцу Фреду Кирл, бронза — канадцу Андре Де Грасс.

Последний раз стометровку из европейцев выигрывал британец Линфорд Кристи на Олимпиаде в Барселоне. С тех пор золото Игр брали только представители США, Ямайки и Канады.

Всего на Олимпиадах представители Европы в беге на 100 метров побеждали пять раз. Кроме Джейкобса и Кристи, это также делали британец Алан Уэллс (Москва-1980), советский спринтер Валерий Борзов (Мюнхен 1972) и представитель объединенной команды Германии Армин Хари (Рим-1960).

Напомним

Накануне на Олимпиаде побили рекорд украинки, державшийся 26 лет.

Источник: УНН
Теги: спорт, Олимпиада, Олимпиада-2020
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