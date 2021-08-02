За последние сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 2 августа. УНН. В Украине зафиксировано 2,253 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 августа, — 266, что ниже уровня предыдущей эпохи. Госпитализировано за сутки при этом 385 человек, что ниже показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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“За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 11 медработников — 1)”, — указано в сообщении.

Также за минувшие сутки: госпитализировано — 385 человек; летальных случаев — 4; выздоровели — 176 человек;

За сутки протестировано: методом ПЦР — 8 854 человека; методом ИФА — 1 776 человек; экспресс-тестами — 6 417 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело — 2 253 534 лица; выздоровели — 2 187 170 человек; летальных исходов — 52 955; проведения ПЦР-тестов — 11 404 184.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.