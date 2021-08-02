Первую дозу вакцины от COVID-19 в Украине получили уже почти 3,6 млн человек

КИЕВ. 2 августа. УНН. 38 080 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 1 августа 2021 года. Одну дозу получили 27 722 человека, полностью иммунизированы — 10 672 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

“С начала прививочной кампании привито 3 599 169 человек, из них получили одну дозу — 3 599 167 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 033 616 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 632 783 прививки”, — указано в сообщении.

38 080 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 1 августа 2021 года. Одну дозу получили 27 722 человека, полностью иммунизированы — 10 672 человека.

В течение суток работали: 207 мобильных бригад; 430 пунктов прививки; 296 центров вакцинации.