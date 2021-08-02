МОК обратился к Беларуси за разъяснениями относительно ситуации с Тимановской

КИЕВ. 2 августа. УНН. Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения касательно сложившейся ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по сложившейся ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь.

В частности, к делу с Тимановской вместе с японской полицией подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности и под защитой японских властей.

Скандал вокруг белорусской легкоатлетки

Тимановська ранее заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и ее могут посадить в тюрьму. Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.



В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.

Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет. Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству Reuters, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна готова предоставить визу Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.