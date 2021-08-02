Немецкие экологи: "Северный поток-2" не соответствует климатическим целям нашей страны

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Немецкого агентства по защите окружающей среды (UBA) Дирк Месснер заявил, что новые климатические цели могут сделать газопровод “Северный поток-2” устаревшим. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RND.

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“Северный поток-2” может быстро стать чем-то вроде динозавра среди энергетических проектов, потому что мы хотим обойтись без нулевых выбросов до 2045 года“, — сказано в сообщении.

Детали

Глава агентства по защите окружающей среды указал на то, что созданное после выборов в следующем месяце правительство Германии должно будет преследовать амбициозные цели по защите климата. Это касается, прежде всего, энергетической системы, транспортной системы, наших городов, промышленности, сельского хозяйства и нашего потребления.

Добавим

Газопровод, строительство которого близится к завершению, будет доставлять природный газ из России напрямую в Германию.

Проект газопровода на сумму 11 миллиардов долларов длительное время был источником напряженности между США и Германией, и Вашингтон утверждал, что это создает определенные риск для их безопасности, увеличивая зависимость Европы от России.

Месснер также призвал к увеличению использования энергии, а также к использованию большего количества фотоэлектрических солнечных батарей.

“В транспортном секторе мы должны электрифицировать и уменьшить количество автомобилей. И здесь мы все еще слишком медленные”, — заявил Президент UBA.

Ранее

Германия и США на прошлой неделе заключили соглашение по “Северному потоку-2”. Ранее администрация Джо Байдена также отказалась вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG. США объяснили это своими национальными интересами. Украина и Польша считают, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис.