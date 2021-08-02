Подразделение ВМС ВСУ прибыло в Румынию для участия в учениях

КИЕВ. 2 августа. УНН. Сводное водолазное подразделение Военно-Морских Сил ВС Украины на борту поисково-спасательного судна “Александр Охрименко” прибыло на военно-морскую базу ВМС Румынии Констанца. Об этом сообщили в Facebook ВМС ВС Украины.

Детали

В частности, целью визита является участие в многонациональных противоминных водолазных учениях “Дайв — 2021”.

Теперь участники начали подготовку оборудования к началу учений, которое начнется 2 августа при участии представителей Украины, США, Болгарии, Румынии, Грузии и Азербайджана. В целом “Дайв — 2021” будет состоять из четырех фаз и будет проходить в акватории Черного моря, в пределах территориальных вод Румынии.

Напомним

28 июня в акватории Черного моря стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze — 2021. Организаторами этих многонациональных учений выступают Украины и США.

В этом году учения серии “Sea Breeze” были самыми масштабными, о чем свидетельствует рекордное количество стран-участниц, и продолжались с 28 июня по 10 июля в городе Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский и других районах нашей страны. В них принимали участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.