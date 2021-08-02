Дедушка из Хмельницкой области "воскрес", чтобы подписать договор аренды земли с "Кернел"

КИЕВ. 2 августа. УНН. Юрист Виктория Кохановская в своем Facebook сообщила, что представители агрохолдинга “Кернел” Андрея Веревского жестоко избили ее клиента за то, что он препятствует рейдерству его земли, передает УНН.

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“Коротко о сути: дедушка умер в 2018 году, который в 2019 году каким-то чудом подписал договор аренды земли на 30 лет с аграрной фирмой „Энселко Агро“ („Кернел“).

Наследник (внук) с 2019 года, каждой инстанции доказывал и показывал, что он собственник, никакого договора нету. На своей земле посеял ячмень, но соседняя аграрная фирма „Энселко Агро“ перепахала и засеяла подсолнечник. Владелец выехал на своем тракторе, чтобы выорать границу. В результате собственника земли, охранная фирма „Энселко Агро“ избили до полусмерти”, — написала она.

Детали

Кохановская подозревает правоохранителей в заговоре, поскольку сначала дело зарегистрировали как хулиганство, а уже потом переквалифицировали на легкие телесные.

“Полиция по факту сразу открыла ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), когда решили ознакомиться с делом, не предоставили, что обжаловали в суде как бездействие. Пришли забрать транспорт, соответственно постановления суда, следователя прождали до 06:00 ч. Когда появился, оказалось, что уже дознаватель и дело переквалифицировали на легкие-телесные ч. 1 ст. 125 УК Украины”, — пояснила юрист.

Клиент Кохановской Виталий Крайнов пытается доказать, что аграрная фирма “Энселко Агро” (“Кернел”) сфальсифицировала документы на землю, поскольку его умерший дедушка никак не мог подписать с ними соглашение с даты своей смерти.

“Они меня избили на моей земле и я имею доказательства”, — сказал он.

В контексте

Фермеры массово жалуются на махинации “Кернел” с землей. В Черниговской области агрохолдинг Веревского посягнул на агропредприятие “Агродом” семьи покойного нардепа Валерия Давиденко.

Люди Веревского создали компанию-клон и назвали ее “Агродом.” (с точкой), которая склоняет дольщиков перезаключать договоры аренды. При этом людям рассказывают, что обе компании тождественны.

Наряду с этим крестьяне из других регионов также указывают на “шахер махер” в договорах аренды земли с “Кернел”.