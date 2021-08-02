Опубликовано видео работы авиации ГСЧС во время тушения масштабных пожаров в Турции

КИЕВ. 2 августа. УНН. В течение 1 августа авиацией ГСЧС проводились работы по тушению пожаров на территории провинции Анталия Турецкой Республики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Отмечается, что вчера во время работ было осуществлено 18 сбросов воды (144 т). В общем, всего с начала работ осуществлено 34 сбросы воды (272 т). Участие в тушении пожаров приняли два самолета АН-32П.

Напомним

30 июля Украина направила два самолета для тушения лесных пожаров в Турции.

В тот же день пожарные самолеты ГСЧС прибыли в Турцию для тушения масштабных лесных пожаров. Были сделаны первые два сброса воды на очаги пожара в горных районах вблизи города Анталия.

Контекст

Масштабные пожары в Турции начались 28 июля на фоне высоких температур и ветреной погоды. Огонь распространился в регионе, где расположены туристические курорты, в частности, в провинциях Анталия, Адана, Марсин и Стамбул, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

К борьбе с пожарами были привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы. Позже огонь распространился на другие провинции.

31 июля на фоне сильных пожаров из турецкого Бодрума эвакуировали людей.

По состоянию на 1 августа 98 лесных пожаров из 107 удалось взять под контроль, 9 продолжаются.