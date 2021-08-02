Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,82 -0,0699  EUR: 31,89 -0,0293 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
14910

Опубликовано видео работы авиации ГСЧС во время тушения масштабных пожаров в Турции

Опубликовано видео работы авиации ГСЧС во время тушения масштабных пожаров в Турции

КИЕВ. 2 августа. УНН. В течение 1 августа авиацией ГСЧС проводились работы по тушению пожаров на территории провинции Анталия Турецкой Республики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Отмечается, что вчера во время работ было осуществлено 18 сбросов воды (144 т). В общем, всего с начала работ осуществлено 34 сбросы воды (272 т). Участие в тушении пожаров приняли два самолета АН-32П.

Напомним

30 июля Украина направила два самолета для тушения лесных пожаров в Турции.

В тот же день пожарные самолеты ГСЧС прибыли в Турцию для тушения масштабных лесных пожаров. Были сделаны первые два сброса воды на очаги пожара в горных районах вблизи города Анталия.

Контекст

Масштабные пожары в Турции начались 28 июля на фоне высоких температур и ветреной погоды. Огонь распространился в регионе, где расположены туристические курорты, в частности, в провинциях Анталия, Адана, Марсин и Стамбул, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

К борьбе с пожарами были привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы. Позже огонь распространился на другие провинции.

31 июля на фоне сильных пожаров из турецкого Бодрума эвакуировали людей.

По состоянию на 1 августа 98 лесных пожаров из 107 удалось взять под контроль, 9 продолжаются.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.