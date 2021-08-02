Украинский метатель молота вышел в финале Олимпийских игр

КИЕВ. 2 августа. УНН. Четвертый день легкоатлетических соревнований на Олимпийских играх начался для Украины из выступлений Михаила Любимая, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Детали

Дебютант Олимпийских игр, 20-летний Михаил Кохан во второй попытке метнул молот на 78,36 м и стал одним из пяти атлетов, которые выполнили квалификационный норматив и напрямую вышли в финал соревнований.

Остальные семь метателей молота подбирали по результату. К числу первых 12-ти не удалось пробиться нашем Глебу Пискунову. Он 20-й (73,84 м).

Заметим, что финал соревнований по метанию молота состоится в 4 августа.

Что предшествовало

В легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото.