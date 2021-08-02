Из-за урагана в Закарпатье прекратил работу пропускной пункт на границе с Венгрией

КИЕВ. 2 августа. УНН. Из-за урагана, который произошел в Закарпатье, пропускные операции в международном пункте пропуска “Лужанка — Берегшурань” на украинско-венгерской границе, временно не осуществляются. Об этом сообщили в ГПСУ.

Детали

Прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, которое вызвал ураган, который вчера пронесся Закарпатьем. Сейчас принимаются меры по восстановлению возможности осуществления пропускных операций.

Дополнение

На Западе Украины населенные пункты из-за непогоды остались без электричества. В частности, во Львовской области непогода обесточила 298 населенных пунктов, в Закарпатской — 90, в Ивано-Франковской — 57.

Напомним

Во время урагана во Львове упало дерево на двух человек, в результате чего парень и девушка погибли.