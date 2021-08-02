Одесские байкеры-патриоты жестоко избили супружескую пару в Черкассах

КИЕВ. 2 августа. УНН. Избиением и порчей автомобиля закончился для супружеской пары обгон колонны мотоциклистов во время мотопробега “Единство Украины 2021” в Черкассах. Видео инциденты выложили в социальных сетях и YouTube.

Как стало известно, одесситы участвовали в ежегодном всеукраинском туре под названием “Единство Украины”. В конце прошлой недели этап мотопробега проходил в Черкассах. Байкеры напали на супружескую пару, возмутившись обгоном их колонны на автомобиле. Пару избили, а автомобиль разгромили битами и цепями.

В свою очередь организатор мероприятия Николай Спиридонов рассказал в СМИ, что обнародованное видео, это лишь часть инцидента. По его словам, молодые люди якобы сами спровоцировали конфликт.

В Telegram-каналах отмечается, что пострадавшие оказались в больнице с множественными травмами и ушибами, у обоих сотрясение мозга.

В настоящее время информация об инциденте уже внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершённое группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или ее лишения на срок до четырех лет.

“Единство Украины” — ежегодный патриотический мотопробег, целью которого является поддержка идеи сохранения территориальной целостности Украины и единства ее граждан, в том числе проживающих на временно неподконтрольных территориях. В нынешнем году мотопробег стартовал 19 июля из Ужгорода. Колонна проехала 5 тыс. км., участники акции посетили более 50 городов. 1 пробег августа финишировал в Запорожье.