В Италии вспыхнули лесные пожары

КИЕВ. 2 августа. УНН. 1 августа масштабные пожары вспыхнули в итальянском регионе Абруццо и привели к задержкам поездов и заставили эвакуироваться людей с пляжей, об этом УНН сообщает со ссылкой на ANSA.

Детали

В воскресенье в итальянском регионе начались пожары в хвойных лесах, которые продолжаются в нескольких ячейках. В городе Пескара пожар вспыхнул в парке Пинета Даннунциана и на близлежащих холмах. Далее огонь подступил к домам и вынудил людей бежать из пляжей, из-за искр, которые принесли огонь и туда. Также огонь привел к многочасовым задержкам автомобилей и поездов.

В воскресенье 1 августа лесные пожары начались в итальянском регионе Абруццо, который расположен в центре материковой Италии на побережье Адриатического моря.

Пожары в хвойных лесах продолжаются сразу в нескольких ячейках и уже привели к многочасовым задержкам поездов и автомобилей на трассах.

Вечером мэр города сообщил, что пожар более или менее взяли под контроль, но нанесенный ущерб — огромный.

“Эта часть является заповедником — и она полностью разрушена. Вред для окружающей среды просто невероятная. Это сердце города, это наши зеленые легкие — и теперь этого больше нет ”, - говорится в сообщении.

Также известно, что в муниципалитете Ортона пожар вынудил эвакуироваться несколько сотен людей. В Фариндоли также эвакуировали около 30 человек и ресторан.

Добавим

Прокуратура Пескары открыла дело, чтобы выяснить причины возгорания.

Напомним

В Анталии вспыхнули масштабные лесные пожары.