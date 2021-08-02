МИД Украины и Украинская ассоциация бизнеса и торговли объединили усилия по продвижению украинского экспорта на международных рынках

КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) одобряет и поддерживает инициативу Дмитрия Кулебы, Министра иностранных дел Украины усилить направление экономической дипломатии и содействие украинским экспортерам на европейском и других перспективных международных рынках. Именно с этой целью сегодня состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Еленой Кудляк, исполнительным директором UBTA и Дмитрием Сеник, заместителем Министра иностранных дел Украины, сообщает УНН со ссылкой на заявление Ассоциации.

Приоритетами сотрудничества определены поощрение и поддержка бизнес-миссий, участие украинских компаний в международных выставках и проведение других событий и инициатив, которые делают украинские товары и услуги узнаваемыми, привлекательными и конкурентными.

“Бизнес-ассоциация и Министерство иностранных дел Украины уже имеют положительный опыт партнерства и подписания Меморандума только усилит системную работу для достижения вышеуказанных целей. UBTA также присоединилась к платформе Совета экспортеров и инвесторов при Министерстве”, — говорится в заявлении.

По случаю подписания Меморандума Дмитрий Сеник выразил надежду, что сотрудничество с UBTA может стать хорошим кейсом практического взаимодействия внешнеполитического ведомства и украинского бизнеса на международном рынке. В свою очередь, Елена Кудляк отметила: “Партнерство украинских экспортеров и украинских дипломатов является тем ориентиром, на который рассчитывают и на какой должны ориентироваться украинские компании в нередко сложных условиях конкурентной борьбы за рынки”.

Справка: Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины (СЭИ) — площадка, на которой МИД аккумулирует информацию об инвестиционных и торговых возможностях со всего мира, а также способствует налаживанию деловых контактов между украинскими экспортерами и импортерами за рубежом.