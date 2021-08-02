В Турции запретили посещать леса в провинциях, где бушуют пожары

КИЕВ. 2 августа. УНН. Из-за лесных пожаров власти 14 провинций Турции ввели запрет на посещение лесных массивов. Об этом УНН сообщили в Посольстве Украины в Турецкой Республике.

Детали

“В связи с пожарами, которые охватили Турцию за минувшее воскресенье, власти некоторых провинций ввели запрет на посещение лесных массивов. Такие правила пока действуют как для для граждан, так и для иностранцев”, — сообщили украинские дипломаты.

По их данным запрет действует в провинциях: Анталия, Стамбул, Стамбул, Измир, Балыкесир, Коджаели, Измир, Бурса, Измир, Хатай, Конья, Ушак, Стамбул, Газиантеп.

Контекст

Между тем, число погибших из-за пожара в Турции увеличилось до 10 человек. Власти страны распространили сообщение, согласно которому большинство из примерно ста активных лесных пожаров взяты под контроль.

Многие популярные турецкие курорты были охвачены огнем и дымом в самый разгар туристического сезона из-за масштабных лесных пожаров в 13 провинциях. В некоторых местах пламя вплотную подходило к жилым кварталам и отелям, туристов и местных жителей эвакуировали. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов.

В частности, вечером 1 августа ответственность за лесные пожары в Турции взяла организация “Дети огня”.

Помощь в тушении пожаров ранее предоставили Украина, Россия, Иран и Азербайджан. Были задействованы около 30 вертолетов и более 1800 спасателей.