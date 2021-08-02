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Ситуация в Тунисе: глава страны "пообещал не допустить кровопролития во время преобразований в стране"

Ситуация в Тунисе: глава страны "пообещал не допустить кровопролития во время преобразований в стране"

Президент Туниса Каис Саид

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Туниса Каис Саид заявил, что преобразования в стране и восстановление ее экономики пройдут без кровопролития и на основе воли народа, а не интересов политических объединений. Об этом он сказал в понедельник в интервью телеканалу Nessma, отмечает УНН.

Детали

“Эта война (на политической и экономической аренах) будет выиграна без пуль и кровопролития, но по закону, который основывается на справедливости и свободе. Отхода от принципов права и свобод не будет. Я уважаю закон, отражающий волю людей, а не (политических) союзов”, — сказал он. Президент указал, что его главная цель — “сохранить единство государства и защитить его от разъедающей коррупции”.

Саид также сообщил, что страна способна преодолеть экономические трудности как благодаря усилиям народа, так и за счет “поддержки братских и дружественных стран, чья помощь позволит Тунису преодолеть финансовый дисбаланс и выполнить внутренние и внешние обязательства”. Он сообщил, что в скором времени может выступить с призывом к партнерам и союзникам Туниса помочь стране.

Контекст

Кризис в Тунисе, единственной стране, что успешно прошла стихию “Арабской весны” и создала важные региональные демократические институты — набирает оборот, президент Туниса Каис Саид 25 июля отправил в отставку премьер-министра и объявил о роспуске парламента.

Более детальнее о ситуации в Тунисе вы можете прочитать здесь.

Источник: УНН
Теги: Тунис
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