5 мифов о вине, которые пора забыть

Главный миф о вине заключается в убеждении, будто в нём сложно разбираться, поэтому проще запомнить несколько «проверенных» хитростей и руководствоваться ими при выборе. Вместе с обновлённой Villa Krim, лидером среди украинских производителей вина, разрушаем популярные мифы, которые мешают наслаждаться вкусом напитка.

1. Если не знаешь, что брать, бери французское — не ошибёшься.

Страна происхождения вина не влияет на качество. Оно зависит от многих факторов, в том числе, особенностей конкретного терруара — района с характерным только для него сочетанием почвы, рельефа и микроклимата.

Постоянно выбирать вина только одной страны — значит сознательно лишать себя новых вкусов. В мире растёт интерес к винодельческим регионам, которые ранее не были на слуху — Болгарии, Румынии и югу Украины.

На украинских терруарах выращивают не только местные сорта винограда, как например сухолиманский белый или одесский черный, но и каберне, пино нуар, шардоне, рислинг и другие европейские сорта. В сочетании с традициями и современными технологиями, это позволяет украинским виноделам держать марку и создавать вино по мировым стандартам. В этом смысле нет разницы между вином родом из Украины, Франции или Чили. Разве что цена, которая на украинские вина более приятная из-за отсутствия транспортных расходов и всевозможных пошлин.

2. Красное делают из красного винограда, белое — из белого.

Из красного винограда можно получить и красное, и белое вино — дело в том, как быстро сок отделяют от кожицы, косточек и гребней. Показательный пример — классический красный сорт винограда каберне совиньон. Когда его давят самым лёгким прессом и сразу же удаляют мезгу, получают белое вино.

Найти белое или красное вино Villa Krim на полке стало намного проще. На обновлённых этикетках появились яркие цветовые акценты: нежно-бирюзовый для белого и розового вина, например, на этикетках Shateau Baron или Shateau Le Grand, и ярко-оранжевый — для красного Merlo, Shevalie Rouge или Pinot Noir.

3. Если вино оставляет следы на губах, значит, оно некачественное.

Винный налёт на бокалах и губах может оставаться после любого вина — как высокого, так и сомнительного качества. Отличие в том, какие вещества за это отвечают.

Некачественное вино красит за счёт искусственных красителей, а следы от качественного вина появляются из-за полифенолов — веществ растительного происхождения, которые содержатся в винограде. Они придают цвет ягодам и вину, а иногда оставляют красный или фиолетовый налёт на губах, языке и зубах. Высоким содержанием полифенолов отличаются сорта с толстой кожицей: пинотаж, каберне совиньон, каберне фран, шираз и мальбек.

Чтобы найти на полке качественный напиток, лучше ориентироваться на цену. Стоимость хорошего украинского вина в супермаркете может колебаться в пределах 60–100 гривен. Поскольку для производства 1 л натурального вина требуется в среднем 2 кг винограда, который, в зависимости от сорта, стоит 12–15 гривен. К этой сумме прибавляются затраты на производство, стоимость бутылки с этикеткой и пробки, акцизный сбор, наценки производителя и магазина. Поэтому предложения дешевле 60 гривен должны вас насторожить.

4. Если в вине есть осадок, оно испорченное.

Небольшой осадок в вине в виде кристаллов допустим. Эти частицы, или как их еще называют – винный камень – образуются в результате химической реакции винной кислоты и калия, содержащихся в вине. Винный камень имеет ряд полезных элементов в своём химическом составе: калий, железо, магний, йод и бета-каротин. Он может появляться по разным причинам, но, если речь идёт о натуральном вине проверенного производителя, осадок не вредит здоровью и не влияет на вкус.

5. Сладкое вино для тех, кто ничего не понимает.

Сладкое вино — такая же классика виноделия, как и сухое. Несмотря на то, что десертные и креплёные вина вышли из моды, винтажные рислинги, сотерны или портвейны представляют интерес для коллекционеров и часто являются самыми дорогими лотами на винных аукционах. Сладкое или полусладкое вино станет настоящей находкой для любителей необычных сочетаний. Например, Villa Krim Muscat Riviera с сырами Рокфор или Дор Блю, белое полусладкое Villa Krim Traminer Blanc в паре с картофелем фри. Будьте открыты для экспериментов и вам откроются новые вкусовые впечатления.

Чтобы наслаждаться вином, не нужно быть профессионалом, главное – освободиться от мифов и не бояться экспериментировать. А обновленная Villa Krim поможет сориентироваться у полки вне зависимости от того, выбираете ли вы вино к важной дате, либо хотите насладиться бокалом за семейным ужином.