Избиение танцовщика балета Дорофеевой: сотруднику УГО сообщили о подозрении

КИЕВ. 2 августа. УНН. Сотруднику Управления государственной охраны Украины, которого задержали за нападение на танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Цитата

“Следователи теруправления ГБР Киева сообщили о подозрении сотруднику Управления государственной охраны Украины, который накануне жестоко избил танцора шоу-балета поп-исполнительницы, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и другие сопутствующие травмы”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 1 августа работник УГО, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул его, а после замечания жестоко избил.

Так, нападающий сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

“Его подозревают в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК Украины)”, — отмечается в сообщении.

Что было раньше

28-летнего работника Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в нападении на танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой задержали.



Дополнение

1 августа стало известно со страницы певицы в Instagram, что неизвестный мужчина напал и избил танцовщика с ее балета, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Дорофеева сразу попросила помощи в розыске нападающего.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что нападавшим на танцовщика балета был действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы.