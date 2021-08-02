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Новости: УНН-Одесса
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Крупный пожар произошел под Одессой, дым было видно из города

Крупный пожар произошел под Одессой, дым было видно из города

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Трёхэтажный склад мясной продукции горел на выходных в селе Нерубайское под Одессой. Прежде чем огонь удалось потушить, пожар распространился на 10 тысяч квадратных метров. Задымление было видно из областного центра.

Детали

Как сообщают в пресс-службе регионального управления ГСЧС, на вызов прибыли 22 пожарных расчета.

Специалисты работали в защитных костюмах, чтобы ядовитый дым не повредил спасателям глаза и органы дыхания. Возгорание тушили несколько часов. Положение осложняли порывы сильного ветра. Кроме того, пламя распространялось внутри панелей здания. Спасателям пришлось разрезать панельные стены. Склад принадлежит компании ИЛС. Здание частично использовалось для хранения мясной продукции. Общая площадь помещения — почти 37 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Источник: УНН
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