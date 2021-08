Официально: Польша предоставила визу белорусской олимпийской легкоатлетке

КИЕВ. 2 августа. УНН. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая ранее заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь, получила гуманитарную визу Польши. Об этом в понедельник в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, передает УНН.

Цитата

“Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Польша всегда выступает за солидарность”, — сообщил замминистра.

Что было ранее

Утром в понедельник СМИ стало известно, что спортстменка Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. always stands for Solidarity.