Официально: Польша предоставила визу белорусской олимпийской легкоатлетке

КИЕВ. 2 августа. УНН. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая ранее заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь, получила гуманитарную визу Польши. Об этом в понедельник в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, передает УНН.

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“Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Польша всегда выступает за солидарность”, — сообщил замминистра.

Что было ранее

Утром в понедельник СМИ стало известно, что спортстменка Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. always stands for Solidarity. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 2, 2021

Скандал вокруг белорусской легкоатлетки

Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и ее могут посадить в тюрьму.

Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.

В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.

Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет.



Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству Reuters, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна готова предоставить визу Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.