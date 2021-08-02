Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,82 -0,0699  EUR: 31,89 -0,0293 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8715

Официально: Польша предоставила визу белорусской олимпийской легкоатлетке

Официально: Польша предоставила визу белорусской олимпийской легкоатлетке

Кристина Тимановская у посольства Польши в Японии

КИЕВ. 2 августа. УНН. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая ранее заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь, получила гуманитарную визу Польши. Об этом в понедельник в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, передает УНН.

Цитата

“Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Польша всегда выступает за солидарность”, — сообщил замминистра.

Что было ранее

Утром в понедельник СМИ стало известно, что спортстменка Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Скандал вокруг белорусской легкоатлетки

Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и ее могут посадить в тюрьму.

Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.

В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.

Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет.

Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству Reuters, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна готова предоставить визу Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь, Олимпиада, Олимпиада-2020
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.