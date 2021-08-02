Инфекционист объяснил, почему рекомендует сдавать тест на иммунитет к COVID-19 после вакцинации

КИЕВ. 2 августа. УНН. Врач-инфекционист Игорь Гайдук в комментарии УНН объяснил, почему рекомендует сдавать тест на иммунитет к COVID-19 после вакцинации, а также на какие вопросы может ответить проверка поствакцинальных антител.

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"Тест на поствакцинальный иммунитет - это уверенность человека, что он провакцинувалася качественной вакциной, на которую организм ответил адекватным синтезом антител, и количество антител спасет его от тяжелой формы COVID-19. То есть сразу тест дает ответ на многие вопросы, в частности: не нужно ли делать повторную вакцинацию, был ли качественный материал, не был ли он просроченный, размороженный, поддельный или просто нейтрализован где-то на процессе производства, транспортировки или введения", - объясняет врач.

Детали

По словам Гайдука, для людей, которые заботятся о своем здоровье, сдать ИФА-тест на поствакцинальный иммунитет является вполне разумным шагом.

"Это грамотное отношение к своему здоровью и ответ: обеспечен ли я в результате вакцинации защитой от тяжелой формы болезни, ответил ли мой организм адекватно, были ли причины, которые не дали ему ответить правильно", - отметил врач.

Инфекционист отмечает, что если на момент вакцинации организм был истощен, то мог просто не ответить адекватным синтезом антител к коронавирусу. А вакцинированный человек может получить ложное чувство защищенности от COVID-19 и подвергать себя повышенной опасности.

Добавим

В Украине введен в оборот новый ИФА-тест, который эффективно оценивает поствакцинальный иммунитет к коронавирусу. По словам разработчиков, он дает возможность не только оценки поствакцинального защитного гуморального иммунитета каждого человека.

"Тест-система может быть использована для определения иммунного статуса человека, который переболел COVID-19, а также для оценки поствакцинального защитного гуморального иммунитета", - говорится в сообщении ученых "Диапроф-Мед".