Возле памятника Дюку археологи нашли аптечный склад и законсервированного осьминога

КИЕВ. 2 августа. УНН. Археологи, которые проводят раскопки на Приморском бульваре в Одессе, нашли под землей склад аптечных препаратов, где, среди прочего оказалась и банка формалина с телом осьминога. Все это пролежало под ногами одесситов около 80 лет. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал организатор археологических раскопок заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского педуниверситета Андрей Красножон.

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По мнению археологов, аптечный склад, который, к слову находится всего в 11 метрах от памятника Дюку, был захоронен в 1930-ых годах. Находка может свидетельствовать о количестве аптек, которые в это время работали в центре Одессы.

Напомним, что раскопки на Приморском бульваре начались в июне нынешнего года и имеют целью пролить свет на историю Хаджибея — портового и военного поселения, которое существовало до основания Одессы.