В Киеве в июле зафиксировали четыре температурных рекорда

КИЕВ. 2 августа. УНН. В июле в Киеве было зафиксировано четыре температурных рекордов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Цитата

“В Киеве в течение месяца установлено 4 температурных рекорда. Отмечено 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0°С”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в июле составила + 24,6°С, что на 3,3°С выше климатической нормы.

“Холоднее всего в столице было 23 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +15,0°С, а наиболее жарко — 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 32,6°С”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, осадков в июле на проспекте Науки, 37 выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.

Дополнение

Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.