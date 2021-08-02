Польская PGNiG намерена поучаствовать в сертификации "Северного потока-2" - заявление

КИЕВ. 2 авгста. УНН. Польская нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) заявила о намерении принять участие в процедурах сертификации газопровода “Северный поток-2”. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник, передает УНН.

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“PGNiG SA и PGNiG Supply & Trading подали заявку на участие в процедуре сертификации оператора газопровода „Северный поток-2“. Эта процедура определит, получит ли владелец трубопровода привилегированное положение на европейском газовом рынке”, — говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что PGNiG и его немецкая дочерняя компания PGNiG Supply & Trading GmbH подали запрос в немецкий регуляфтор с просьбой об участии в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG, владельца трубопровода.

“Nord Stream 2 AG не желает соблюдать основные правила Третьего энергопакета, которые направлены на обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка. В частности, владелец газопровода Nord Stream 2 хочет избежать применения требований, касающихся разделения прав собственности, доступа третьих лиц и прозрачных тарифов, учитывающих стоимость всего газопровода. Ключевым фактором также является негативное влияние трубопровода NS2 на безопасность поставок в ЕС и его государства-члены. Эти аргументы должны быть услышаны. Поэтому PGNiG решила присоединиться к процедуре сертификации”, — заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

По его словам, нет “никаких юридических оснований для выдачи сертификата швейцарской компании, принадлежащей „Газпрому“, и, соответственно, для начала эксплуатации трубопровода”.

Добавим

Газопровод, строительство которого близится к завершению, будет доставлять природный газ из России напрямую в Германию.

Проект газопровода на сумму 11 миллиардов долларов длительное время был источником напряженности между США и Германией, и Вашингтон утверждал, что это создает определенные риск для их безопасности, увеличивая зависимость Европы от России.

Месснер также призвал к увеличению использования энергии, а также к использованию большего количества фотоэлектрических солнечных батарей.

“В транспортном секторе мы должны электрифицировать и уменьшить количество автомобилей. И здесь мы все еще слишком медленные”, — заявил Президент UBA.

Что было ранее

Германия и США на прошлой неделе заключили соглашение по “Северному потоку-2”.



Ранее администрация Джо Байдена также отказалась вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG. США объяснили это своими национальными интересами. Украина и Польша считают, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис.