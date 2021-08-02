Новый короткометражный фильм демонстрирует жизнь глазами промышленных свиней

КИЕВ. 2 августа. УНН. Короткометражный документальный фильм рассказывает о жизни на фабричной ферме. Этот 12-минутный фильм, получивший название “M6NTHS”, рассказывает о жизни поросенка, рожденного в мясной промышленности. Фильм можно смотреть бесплатно, но некоторым людям, особенно детям, может быть сложно, передает УНН со ссылкой на LIVEKINDLY.

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“Фильм не скрывает, через что проходят свиньи на промышленных фермах. Первые две минуты проходят в полной тишине, так как беременные свиноматки выстраиваются в очередь. Затем она рожает поросенка на холодный, грязный пол в стойле, настолько маленьком, что свинья не может даже развернуться”, — пишут в LIVEKINDLY.

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В то время как мясная промышленность утверждала, что использование ящиков для родов заключается в том, чтобы животные не перевернулись и не раздавили своих детенышей, на самом деле свиньи — умные, социальные и чувствительные животные. Через несколько минут после рождения поросенка мать нежно заботиться о своем малыше.

“Весной группе поросят отрезают хвосты без анестезии — обычная практика в промышленности, чтобы животные не кусали друг друга за хвосты. Это не естественное поведение, а вызванное чрезвычайным психологическим стрессом в их среде обитания. Как и люди, свиньи могут страдать и страдают от эмоциональных травм”, — пишут в издании.

Идея фильма заключается в том, чтобы показать зрителю подробности каждого этапа выращивания свиней, а вернее те страдания, которые они испытывают.

“После этого поросят оставляют на полу, покрытом отрезанными хвостами, пока рабочий заканчивает работу. В шестимесячном возрасте поросят забирают у их матерей и отправляют на бойню, где их держат вверх ногами за ноги и перерезают горло, часто еще в сознании. Свиньи-матери обычно снова оплодотворяются силой, и цикл забора детей у них продолжается. Каким бы жестоким ни был фильм, он не скрывает правды”, — отмечают LIVEKINDLY.

Справка

“M6NTHS” сняла выпускница Университета Западной Англии Элин Хелена Шеллекенс, которая сняла фильм еще будучи студенткой. Он получил награду NHNZ Short Award на церемонии Panda Awards, высшую награду в киноиндустрии дикой природы и на телевидении.

К слову

В Англии беременная свинья Матильда сбежала с фермы и родила 10 поросят в лесу. Экологи предположили, что беременная мать инстинктивно сбежала рожать в безопасное место — лес. Поросятам оказалось около трех недель — все это время семья жила в лесу неподалеку от фермы.

Дополнение

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с „близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают. Сможет ли когда-нибудь поплавать поросенок с фотографии?”, — отметили представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина оказывает негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо провоцирует развитие рака.