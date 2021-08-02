В августе 2024 года топовые команды Европы приедут в Украину - Ярославский заявил о намерении принять Суперкубок УЕФА в Харькове на год раньше

КИЕВ. 2 августа. УНН. Харьков и Украина могут встретить матч Суперкубка УЕФА на год раньше, чем планировалось — в 2024 году. Об этом в эфире телеканала “Футбол 1/2/3” в программе “Большой футбол” заявил бизнесмен Александр Ярославский, координатор подготовки Харькова к Суперкубку, передает УНН.

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“Подготовка к Суперкубку идет полным ходом. Многие детали я раскрывать не могу. Сначала была договоренность о проведении Суперкубка в 2025 году. Открою вам секрет, что УЕФА рассматривает возможность проведения Суперкубка в 2024 году — на год раньше. Мы знаем, что в 2022 году в Финляндии проходит Суперкубок, в 2023 в Казани, а 2024 оказался никем не занят и мы надеемся... Мы (подойдем к этому) со всем упорством. Для этого важно, чтобы все помогали, все впряглись в эту телегу”, — сказал Ярославский.

Детали

Он напомнил, что в 2018 харьковские областные власти уже предприняли неудачную попытку включиться в соревнование за проведение в Харькове Суперкубка УЕФА-2021, но в нынешнем году его принимает Белфаст.

Чтобы не повторить промахов прошлого, властям нужно приложить усилия, чтобы Харьков мог претендовать на Суперкубок.

“На этот раз мы взялись гораздо раньше за всё. — сказал Ярославский, который уже сейчас инвестирует средства в возрождение и реконструкцию футбольной инфраструктуры Харькова, которая вскоре перейдет из областного подчинения в собственность города. — Государство в первую очередь, потому что инфраструктура должна быть оформлена. УЕФА не пойдет ни на какие договоренности, ни на какие сноски, не будет прощено ничего. Всё должно быть вплоть до цвета табличек”, — рассказал владелец футбольного клуба “Металлист”.

Как известно, ранее Харьков не мог претендовать на принятие Суперкубка, в том числе, из-за неясного правового статуса объектов футбольной инфраструктуры после их спецконфискации. Сейчас футбольная инфраструктура переходит в собственность города: депутаты областного совета проголосовали за передачу футбольной инфраструктуры Харькова в собственность городу. Чтобы футбольная инфраструктура была собрана воедино в прозрачном правовом статусе Харьковская облгосадминистрация должна обратиться к правительству Украины — это станет последним шагом по передаче находящегося в режиме спецконфискации имущества “Металлиста” в ведение горсовета Харькова.

Ярославский в беседе с журналистом отметил, что Суперкубок важен и для Харькова, и для всей Украины.

“Суперкубок не для Харькова, а для всей Украины. Представить себе, что сейчас в Украине играли бы „Челси“ и „Вильярреал“, как они будут играть в Белфасте 11 августа! Мы надеемся, что в августе 2024 года топовые команды приедут в Украину и мы сможем насладиться той атмосферой, которая была на Евро-2012. Две топовые команды Европы, а то и мира, будут играть в Украине! Не к этому ли нам всем надо стремиться? И власти, и харьковчанам, и я приложу все силы, чтобы это произошло”, — сказал координатор подготовки Харькова к Суперкубку Александр Ярославский.

Как известно, ранее власти Харькова заявили о намерении подать заявку на проведение в городе Суперкубка УЕФА-2025. Координатором по подготовке города назначен Александр Ярославский, который ранее подготовил Харьков к Евро-2012. Свыше 300 млн долл. его инвестиций позволили Харькову сменить статус резервного города на статус принимающего финальные матчи Евро-2012.