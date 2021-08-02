В Украине нейтрализовали "силовой центр" пророссийской организации, которую контролировал нардеп Кива

КИЕВ. 2 августа. УНН. СБУ нейтрализовала "силовой центр" пророссийской организации, которую контролировал нардеп Верховной Рады. Как стало известно УНН из собственных источников, речь о народном депутате от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илье Киве.

Детали

Как сообщили в СБУ, в ходе спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокировано деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологическом почве.

Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.

По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране.

Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу “кураторов”, действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и в офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:

холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;

инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;

крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Как стало известно УНН из собственных источников, народным депутатом, который контролировал организацию, является Илья Кива от ОПЗЖ.

Добавим

В своем телеграмм-канале Илья Кива уже опроверг обвинения, отметив, что сотрудники Службы безопасности Украины насильственным путем заставили дать показания о причастности к преступной деятельности.

“На сегодня СБУ было выписано подозрение члену организации ”Патриоты за жизнь“ Олегу Ширяеву и еще 4 руководителям моей организации. У меня есть видеообращение к Генеральному прокурору Украины свидетеля, на основе показаний которого было получено и выписанно подозрение .... Свидетель просит защиты от беззаконий Службы безопасности Украины”, - отметил Кива.

Напомним

24 июня этого года народному депутату Илье Киви просто в спортзале вручили подозрение за распространение коммунистической символики.

Генпрокуратура и ГБР пришли в спортзал, где Кива в это время тренировался. Депутат снял на видео, как пожал руку одному из офицеров и сообщил, что носит символику, когда у него есть на это свободное время.