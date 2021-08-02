Одесская мэрия хочет, чтобы горожане платили за ремонт жилфонда

КИЕВ. 2 августа. УНН. Одесская мэрия хочет, чтобы часть финансирования ремонта общего имущества многоквартирных домов взяли на себя горожане непосредственно. Об этом в видеообращении заявил вице-мэр Дмитрий Жеман, комментируя проект программы развития жилищно-коммунального хозяйства Одессы.

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“Хотелось бы отдельно остановиться на очень важном моменте программы. Это модель софинансирования. Безусловно, это можно назвать маленькой революцией в ЖКХ. Теперь сами жители дома будут иметь возможность определять, какие работы надо выполнить в доме, в каком объёме необходимо эти работы выполнить, и непосредственно участвовать в реализации этих работ”, — сказал чиновник.

Жеман также заявил, что вопрос софинансирования обсуждался с руководителями объединений совладельцев многоквартирных домов, с чьей стороны последовали “полное понимание и поддержка”. Чиновник сказал, что проект программы развития жилищно-коммунального хозяйства Одессы, в который будет включен вопрос софинансирования, будет рассмотрен на сентябрьской сессии горсовета.

Отметим, что несколькими днями ранее о разработке проекта софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов сообщил на сессии горсовета депутат партии Труханова “Доверяй делам” Александр Иваницкий.

“Мы в этом году поэкспериментируем с софинансированием... Тогда мы убедимся, насколько жильцы готовы принимать участие в таком финансировании, насколько они готовы соответствовать европейским ценностям и пониманию того, где они живут”, — заявил Иваницкий.