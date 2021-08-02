В Венедиктовой говорят, что не принимали решений об изменении подследственности по делам Чауса

КИЕВ. 2 августа. УНН. Офис Генерального прокурора Украины не принимал решений по изменению подследственности по уголовных производствах в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Соответствующих ходатайств в Офис генпрокурора пока не поступало. Об этом журналисту УНН сообщили в ОГПУ.

В Офисе Генпрокурора напомнили, что Национальным антикоррупционным бюро Украины с 2016 года расследуется уголовное производство по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере судьей Днепровского районного суда г. Киева (ч.4 ст. 368 УК Украины), в котором Чаус является подозреваемым и к нему судом в 2017 году заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Цитата

"Вместе с тем, Главным следственным управлением Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения этого же гражданина Украины во время пребывания за границей, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 332 УК Украины). 30 июля 2021 года бывший судья признан потерпевшим и допрошен в указанном уголовном производстве. Кроме того, по заявлению потерпевшего, следователем ГСУ СБУ было принято решение о применении в отношении него мер безопасности, направленных на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц", - сообщили в ОГПУ.

Добавим

В ОГПУ, отмечают, что различные процессуальные статусы этого лица в уголовных процессах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих производств.

Кроме того, отмечается, что Офис Генерального прокурора принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для реализации неуклонного выполнения всех решений следователей и судов, направленных на всестороннее полное и беспристрастное исследование обстоятельств обоих уголовных производств.

"Также сообщаем, что Офис Генерального прокурора не принимал решений по изменению подследственности в одном из упомянутых производств. Соответствующих ходатайств в Офис генпрокурора пока не поступало", - информирует ОГПУ.

Отметим, что ранее адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что защита потребует забрать дело о взяточничестве у Национального антикоррупционного бюро и передать его любому другому правоохранительному органу.

Впоследствии адвокат Ростислав Кравец заявил, что бывший судья Николай Чаус найден и он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ.

Что еще известно

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве знают о его местонахождении, и сообщили, что на данный момент задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Что было раньше

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвало правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.