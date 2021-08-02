В Польше подожгли центр вакцинации. Власти обещают 10 тысяч злотых за информацию о поджигателе

КИЕВ. 2 августа. УНН. В польском городе Замостье неизвестный поджег мобильный пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию. За информацию о нем власти обещают 10 тысяч злотых ( около 70 тысяч гривен). Об этом УНН пишет со ссылкой на RMF24.

Детали

Инцидент случился в ночь на понедельник, 2 августа. Мужчина, чью личность власти устанавливают, поджег мобильный пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию.

В результате там сгорели столы, медицинская кровать и компьютер. Кроме того, в эпидемиологической станции загорелась одна из подвальных комнат, где сгорели защитные костюмы.

По предварительной информации, преступник разбил стекло в подвале и поджег внутренние помещения. Пострадавших в результате инцидентов нет.

Как заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, власти предлагают 10 тысяч злотых (почти 70 тысяч гривен) за информацию о поджигателе. О мужчине известно лишь то, что он, скрылся на велосипеде. Отныне в пунктах вакцинации будет круглосуточная охрана.

Напомним

По информации местных СМИ, количество людей, которые отказываются от второй дозы вакцины против COVID-19 в Польше, тревожно возрастает.

С начала июня зафиксировано более 44 тысяч таких случаев. В настоящее время против COVID-19 в Польше используют три вакцины, которые требуют введения двух доз: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.