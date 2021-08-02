Бросали камни и применили слезоточивый газ: в Киеве подростки избили пожилого мужчину

КИЕВ. 2 августа. УНН. В Киеве трое несовершеннолетних ребят жестоко избили мужчину и применили слезоточивый газ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

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"Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на котором трое парней бросали камни и применили слезоточивый газ в сторону мужчины, который упал, а они продолжали его избивать. По указанному факту следователи Голосеевского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Как выяснили полицейские, правонарушение произошло 31 июля текущего года на проспекте Науки. Ювенальные инспекторы за несколько часов установили личности детей и их местонахождение. Это - местные жители, 2005, 2006 и 2009 годов рождения, которые между собой в родстве. Двое из них ранее попадали в поле зрения правоохранителей.

Также во время проведения досудебного расследования полицейские установили, что несовершеннолетние периодически совершали аналогичные правонарушения относительно прохожих. Следствие установило четырех пострадавших, с которыми проводятся необходимые следственные действия.

Дополнение

В Одесской области двое малолетних ребят забили до смерти бездомного из-за того, что он отказался им попросить у людей булочки.