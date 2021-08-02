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Разумков созывает депутатов на торжественное заседание Рады 24 августа

Разумков созывает депутатов на торжественное заседание Рады 24 августа

КИЕВ. 2 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 24 августа торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Детали

В распоряжении указано, что торжественное заседание состоится 24 августа в 13.00.

Добавим

12 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада будет собираться на заседания в августе. В частности, внеочередное планируется на День независимости, и сессия на 23 августа во время проведения Крымской платформы.

Отметим, что заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщала, что во время заседаний в августе, депутаты вероятно, будут голосовать за постановление о деоккупации Крыма, а также может быть проголосован закон о Большом гербе.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков
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