Совершили более 150 нападений на иностранцев: в Киеве обезвредили преступную группу

КИЕВ. 2 августа. УНН. Столичные правоохранители по результатам масштабной спецоперации обезвредили преступную группу, участники которой совершали массовые разбойные нападения на иностранцев на территории Киева. Об этом на брифинге сообщил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По словам Олега Кипера, группа лиц, действуя на территории 3-х развлекательных заведений, расположенных в центре столицы, совершали нападения на иностранцев и силой отбирали деньги и ценности. По предварительной информации, участники группы могут быть причастны к совершению почти 150 нападений на иностранных граждан с начала 2020 года.

"Проанализировав фабулы этих заявлений прокуроры установили, что почти все они касались нападений на иностранцев, которые отдыхали в одних и тех же развлекательных заведениях в центре столицы. Характер и обстоятельства совершения преступлений указывали на то, что они совершаются одной группой и по одному и тому же сценарию", сообщил руководитель городской прокуратуры.

Так, иностранцам, которые отдыхали в учреждениях, предоставлялись чеки для оплаты с перечнем заказов и их стоимости, которые в 5-10 раз превышали реальную сумму заказа. Когда иностранцы отказывались оплачивать завышенные счета, их приглашали в комнату администратора для выяснения обстоятельств. Там, применяя физическое насилие и психологическое давление, их заставляли оплачивать счета, а в случае отказа - силой отбирали средства, мобильные телефоны и другие ценности.

В ночь на 1 августа во время совместных скоординированных мероприятий Печерской окружной прокуратуры, столичной полиции и Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины лица, причастные к этим нападениям, были задержали "на горячем".

По словам Олега Кипера, в настоящее время 10 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины. В том числе сообщено о подозрении работнику патрульной полиции, в преступной схеме выполнял роль водителя.

Добавим

Как сообщил присутствующий на брифинге начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины Сергей Пантелеев, в ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Также злоумышленникам помогали отдельные гражданки Украины, которые приглашали иностранцев именно в эти учреждения.

Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Поскольку большинство иностранцев, пострадавших от этих преступлений, в настоящее время находятся за пределами Украины, следствие отрабатывает механизм предоставления им процессуальных статусов пострадавших с привлечением дипломатических органов.