Полиция об исчезновении главы Беларусского Дома в Украине: на поиски ориентирован дежурные наряды

КИЕВ. 2 августа. УНН. Полицейские Киева разыскивают без вести пропавшего главу Беларусского Дома в Украине Виталия Шишова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

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"Сегодня в полицию Киева обратилась местная жительница и сообщила, что ее сожитель не выходит на связь. На поиски мужчины оперативный дежурный сориентировал все дежурные наряды столичной полиции", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что предварительно полицейские установили, что гражданин иностранного государства, 1995 года рождения, утром вышел на пробежку и не вернулся. Когда мужчина перестал выходить на связь, его сожительница обратилась на 102.

"Событие должным образом зарегистрировано в Святошинском управлении полиции. В настоящее время поиски продолжаются", - отмечается в сообщении.

Что было раньше

В Киеве исчез глава Беларусского Дома в Украине Виталий Шишов.



Дополним

Беларусский Дом в Украине позиционирует себя как некоммерческую общественную организацию. На сайте указано, что организация создана для помощи белорусам и всем пострадавшим от режима Лукашенко в Украину.