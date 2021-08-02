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2 августа 2021, 20:27 • Анна Мурашко • 12825
В ЕС 60% взрослого населения полностью вакцинировали от COVID-19
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Европейском Союзе 60% взрослого населения уже получили две дозы вакцины от COVID-19. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"60% всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинировано. Полная вакцинация защищает нас от COVID19 и его разновидностей", - написала Урсула фон дер Ляйен.
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Ранее сообщалось, что в Европейской комиссии заявили, что до конца лета ЕС вакцинирует не менее 70% населения.
При этом, власти ЕС сообщали, что у них достаточно доз вакцины для вакцинации 70% взрослого населения.
Источник: УНН
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