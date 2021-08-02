В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Трое человек погибли

КИЕВ. 2 августа. УНН. В турецкой провинции Анталия перевернулся автобус с российскими туристами. В результате ДТП погибли три человека и еще 16 получили травмы. Об этом сообщает TRT Haber, передает УНН.

Детали

Сообщается, что ДТП произошло в районе Манавгат.

“В результате ДТП 3 человека погибли, 16 человек получили травмы”, — говориться в сообщении.

Автобус врезался в разделительное сооружение, после чего вылетел на встречную полосу и перевернулся.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы на машинах скорой помощи.

Дополнение

Напомним, что из-за лесных пожаров власти 14 провинций Турции ввели запрет на посещение лесных массивов.

Контекст

Между тем, число погибших из-за пожара в Турции увеличилось до 10 человек. Власти страны распространили сообщение, согласно которому большинство из примерно ста активных лесных пожаров взяты под контроль.

Многие популярные турецкие курорты были охвачены огнем и дымом в самый разгар туристического сезона из-за масштабных лесных пожаров в 13 провинциях. В некоторых местах пламя вплотную подходило к жилым кварталам и отелям, туристов и местных жителей эвакуировали. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов.

В частности, вечером 1 августа ответственность за лесные пожары в Турции взяла организация “Дети огня”.

Помощь в тушении пожаров ранее предоставили Украина, Россия, Иран и Азербайджан. Были задействованы около 30 вертолетов и более 1800 спасателей.