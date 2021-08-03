Украина обдумывает "припарковать" Крымскую платформу в рамках ООН - Джапарова

КИЕВ. 3 августа. УНН. Украина не сможет ежегодно проводить мероприятия такого масштаба, как нынешний саммит "Крымской платформы". Об этом в комментарии УНН рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Цитата:

"Президент очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" Крымскую платформу. Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН. Поэтому, будем думать над форматами", - сказала Джапаров.

Детали

По словам первого заместителя министра, кроме этого, на Министерство иностранных дел возложена задача дальнейшего оперирования Крымской платформы, ее международного элемента.

"Ясно, что на уровне уже дипломатического фронта эта работа будет усилена. Плюс, важным вкладом Крымской платформы мы уже видим результаты и национальный маршрут: приняли стратегию, приняли закон о коренных народах, отменили совместную экономическую зону, запускается фронт-офис под Офисом постоянного представителя президента Украины в Крыму. Сейчас активно готовят этот фронт-офис, потому что Президент хочет показать участникам саммита, как будет выглядеть фронт-офис "Крымской платформы", который будет координировать национальную политику. Есть очень много таких задач. Я на самом деле очень рад, мне кажется что это как раз тот момент, когда количество переходит в качество", - отметила она.

Дипломат не дала ответа на вопрос о том, каков объем ресурсов, потраченных на проведение саммита. Однако, по ее словам, МИД планирует по итогам провести соответствующие подсчеты.

"Мы до сих пор в процессе, поскольку финансирование всех мероприятий будет идти через МКИП. Мы сейчас в процессе запуска всех возможных процедур", - сказала заместитель министра.

"Здесь есть еще один нюанс: помимо того, что это будет формальный саммит - участники, делегации, сопровождение, вопросы безопасности, от COVID до вопроса того, как кто на улице будет себя чувствовать. Это еще культурно-художественный проект. Мы запланировали амбициозные вещи, для нас принципиально было, чтобы человек, который приехал на саммит, от президента до эксперта, не просто послушала, но и прожил определенные моменты. И это можно сделать через язык культуры, через язык художественных, интерактивных вещей. Собственно, в "Парковом" будет концентрат таких меропрриятий, которые мы готовим с нашими партнерами - Украинским институтом, бэк-офисом который мы запустили, USAID - американскими партнерами, и экспертами, которые уже объединились вокруг "Крымской платформы", - пояснила она .

Контекст

Крымская платформа - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 Владимир Зеленский подписал Указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы. Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам может быть принята декларация.